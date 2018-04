Bambino Gesù: «Pronti a partire con Alfie»

«In questo momentoha un respiratore. L'Equipe del Bambino Gesù è pronta per partire con un aereo fornito dal ministro Pinotti». Così l'ospedale conferma quanto annunciato dal presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc a Radio 24. «Ho parlato poco fa con Thomas, il padre di Alfie. In questo momento Alfie ha la mascherina per l'ossigeno però c'è bisogno di trasportarlo». «Poco fa ho parlato con l'ambasciatore Trombetta a cui ho detto che la nostra equipe è allertata e pronta a partire in pochi minuti».La storia di Alfie ha commosso il mondo: il piccolo ricoverato nell'ospedale pediatrico di Liverpool è al centro di una dura battaglia legale tra i genitori che lo vorrebbero salvare e portare in Italia, al Bambin Gesù oppure al Gaslini di Genova.