Violenza sessuale su due minorenni in vacanza, fermati tre ventenni: caccia a un altro stupratore

I tre uomini fermati per la violenza sessuale di gruppo nei confronti di due minorenni a Menaggio (Como), da quanto si è saputo, sono un italiano e due stranieri, con documenti regolari, tutti maggiorenni e intorno ai 20 anni di età e che fanno lavori stagionali nella località turistica.Le due ragazzine, invece, hanno 17 anni, erano in vacanza sul Lago di Como e sono state loro a denunciare ai carabinieri gli abusi che avrebbero subito. I presunti abusi sarebbero avvenuti nei primi giorni di agosto. Da quanto si è appreso, inoltre, anche una quarta persona, uno straniero, avrebbe partecipato alle violenze di gruppo, ma sarebbe riuscita a scappare e gli inquirenti stanno lavorando per arrivare ad un quarto fermo.