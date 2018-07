Inneggiava all'Isis, tunisino espulso da Ragusa e rimpatriato

Un cittadino tunisino di 29 anni, T. G., con precedenti per spaccio, già residente a Vittoria (Ragusa), è stato espulso dal territorio nazionale perché ritenuto «pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica». Il provvedimento del Prefetto di Ragusa «è arrivato a seguito di indagini avviate alla fine dello scorso anno dai militari dell'Aliquota dedicata del Comando Provinciale Carabinieri di Ragusa unitamente a quelli dei reparti speciali e del Comando Compagnia Carabinieri di Vittoria». «Dall'attività investigativa si è riscontrato un indubbio “ oltranzismo religioso ” comprovato in particolare dalla presenza di foto ed immagini su Facebook e sul proprio cellulare chiaramente indicative di un'adesione, quanto meno ideologica, al terrorismo di matrice religiosa islamica. Non sono emersi ulteriori riscontri relativi a progettualità ostili o collegamenti tra l'interessato con esponenti di organizzazioni terroristiche», dicono gli inquirenti. L'uomo, dopo un periodo di permanenza presso il Cpr di Brindisi, è stato rimpatriato dalla frontiera di Roma Fiumicino al paese di provenienza.

Lunedì 16 Luglio 2018



