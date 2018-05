Forte terremoto in Friuli: paura a Udine, Tolmezzo e Tarvisio in tarda serata

Una forte scossa diè stata avvertita in tarda serata, alle 23.48. in provincia dinella. Il sisma, di magnitudo 3.6, ha avuto profondotà di soli 7,4 chilometri ed è stato, quindi, avvertito in una vasta area. Numerose le telefonate allarmate ai vigili del Fuoco, ma per il momento non risultano danni a persone o cose. I comuni più vicini all'epicentro sono Bordano e Venzone. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione a Udine, così come a