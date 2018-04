Terremoto nell'Aquilano alle 6.49, paura tra la gente

Non solo la forte scossa didelle 5.11 del mattino a Muccia. Paura anche nell'Aquilano dove un sisma di magnitudo 3.3 è stato registrata a Ocre in provincia dell'Aquila alle 6.49 di stamani. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Lo riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.LEGGI ANCHE: Terremoto di 4.6 nel Maceratese, paura in tutto il Centro Italia. I sindaci: «Gravi danni»