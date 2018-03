Verona, al desk dell'hotel il primo robot concierge: Robby Pepper risponde alle domande dei clienti

Il primo robot concierge. Si chiama Robby Pepper e ha preso servizio in un hotel di Peschiera del Garda. Opera di fronte al desk dell'albergo ed è programmato per rispondere a domande semplici dei clienti in italiano, in inglese e in tedesco. L'umanoide è di fatto programmato per dare una mano allo staff rispondendo ai quesiti più ripetitivi - e proprio per questo dalle risposte più facili - degli ospiti.

Pepper è frutto di un progetto di ricerca promosso dal Dipartimento di Management di Ca’ Foscari in collaborazione con il CISET ed era previsto che per questa primavera, in vista della Pasqua, prendesse servizio al Parc Hotel, dopo un periodo di training presso i laboratori di Jampaa.