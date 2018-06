Ragazza trovata nel canale, l'autopsia rivela: non è morta annegata

Sara Luciani, la ragazza di 21 anni ritrovata cadavere nelle acque del canale Muzza due giorni fa e che era scomparsa da Melzo, nel Milanese, la sera dell'8 giugno scorso, non è morta annegata, stando a quanto rivelano le prime analisi dell'autopsia. La ragazza sarebbe morta dopo essere uscita in macchina con il fidanzato Manuel Buzzini, operaio di 31 anni che poche ore dopo si è ucciso impiccandosi nel cortile della casa della nonna.



È questa una delle poche certezze che emergono dai primi esiti dell'autopsia eseguita oggi e che al momento non ha chiarito i dubbi sulle cause del decesso. Si attendono per i prossimi giorni gli esiti degli esami tossicologici, oltre a quelli più approfonditi degli accertamenti autoptici che potrebbero fornire delle risposte. Al momento non sono stati riscontrati segni evidenti di lesioni causate da armi o da strangolamento e pare certo che il corpo sia finito in acqua quando la ragazza era già morta.



Non è ancora stata ritrovata l'auto e un amico della coppia nei giorni scorsi ha raccontato agli investigatori di aver trascorso parte della serata assieme ai due e di aver consumato cocaina con Buzzini.