Piacenza, ruba l'auto al padre scappa dai carabinieri e si schianta: denunciato

Una bravata finita male per un 14enne che, dopo aver rubato l'auto al padre, ha imboccato a tutta velocità la strada provinciale tra Borgonovo e Piacenza, ha ingaggiato un inseguimento con una pattuglia dei carabinieri che ha intercettato la Ford Galaxy intimando l'alt e infine si è schiantato fuori strada.



Protagonista della bravata un 14enne, denunciato la scorsa notte insieme ad altri quattro minorenni, due maschi e due femmine. I ragazzini sono rimasti illesi. Tutti risponderanno a piede libero di resistenza a pubblico ufficiale, il 14enne anche per giuda senza patente, mentre la vettura è stata posta sotto sequestro per trenta giorni.

Marted├Č 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:28



© RIPRODUZIONE RISERVATA