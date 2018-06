Treviso, prof picchiato dal padre dell'alunno, lo studente viene promosso. L'insegnante: chiedo il trasferimento

di Mauro Favaro

L'alunno è stato promosso. Mentre il prof picchiato dal padre dello stesso ragazzo ha deciso di andarsene. Finisce così. Nel peggiore dei modi. Dopo l'aggressione subita il 23 dicembre dell'anno scorso nell'atrio della scuola media di Paese, in provincia di Treviso, Giuseppe Falsone, insegnante di matematica, si è sentito lasciato solo, abbandonato dai vertici dell'istituto comprensivo Casteller.



E nei giorni scorsi ha chiesto di essere trasferito in un'altra scuola. Impossibile per lui continuare lì. Dopo otto anni, ha preferito voltare pagina. E questo accade nel modo più traumatico possibile. «Ho chiesto il trasferimento perché la gestione della faccenda da parte della scuola è stata

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:05



© RIPRODUZIONE RISERVATA