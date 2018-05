Taranto, professore chiede sospensione di uno studente: il papà lo prende a schiaffi e pugni

Un professore che insegna in una scuola media del rione Tamburi di Taranto è stato picchiato dal padre di uno studente per il quale era stata proposta la sospensione per 5 giorni. L'episodio è avvenuto qualche giorno fa. Il genitore si è presentato a scuola e ha chiesto di parlare con il professore del figlio. Poco dopo, secondo quanto riportato dal quotidiano, ha aggredito l'insegnante colpendolo con schiaffi e pugni e contestandogli la sospensione del figlio.



Collaboratori scolastici e altri professori sono intervenuti in difesa del malcapitato e il genitore si è allontanato. Una denuncia sarebbe stata presentata ai carabinieri. Lo studente, a sua volta, sarebbe stato proposto per la sospensione dopo che si era rivolto in modo minaccioso verso il docente che gli intimava di smetterla di picchiare i compagni.

