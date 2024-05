Ivano Apisa, il prof pendolare che fa 280 km al giorno per insegnare a Cortina

Cinque ore d'auto, 280 km al giorno, per poter insegnare. È l'odissea di Ivano Apisa, professore di 49 anni, che per un mese ha vissuto da pendolare tra Marcon (Venezia) e Cortina (Belluno) nell'impossibilità di trovare un'abitazione a un prezzo accessibile a Cortina. «Non potevo permettermi di spendere 1.200-1.500 euro al mese a fronte di una busta paga di circa 1.650, ma non potevo abbandonare i miei ragazzi» ha dichiarato al Corriere Veneto a cui ha raccontatola sua storia.

L'uomo ora ha trovato una sistemazione a 45 minuti dalla scuola ma il costo tra benzina e tempo di percorrenza è ancora molto alto per il suo stipendio.