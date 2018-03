Prato, trova resti umani durante una passeggiata in collina

Esce per una escursione e si imbatte in delle ossa. Si indaga a Prato per il ritrovamento avvenuto alle pendici del Monteferrato, collina a nord della città. Numerosi elementi repertati dai carabinieri fanno supporre che possa trattarsi di Sergio Russo, un operaio di Prato scomparso l'11 aprile 2015. Secondo quanto si apprende, gli accertamenti comunque non escludono altre possibilità e sono da chiarire le cause della morte. Accanto ai resti i carabinieri hanno repertato anche un pezzo di corda.



L'avvocato della famiglia, Daica Rometta, in un comunicato afferma che «relativamente ai resti rinvenuti, in qualità di legale della signora Fiorella Benvenuti, moglie di Sergio Russo, tengo a precisare che pure in presenza di alcuni elementi, che non escludono che si tratti del Signor Russo, allo stato mancano risposte certe che saranno acquisite dall'indagine in corso, anche di natura genetica, coordinate dal magistrato Canovai della Procura di Prato. La famiglia vive un momento emotivamente difficile e non ha altro da commentare in attesa dei predetti risultati».

Domenica 25 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:26



