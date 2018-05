Porto d'armi, averlo sarà più difficile: stretta sulle licenze, direttiva Ue

di Valentina Errante

Un sistema per tracciare armi e munizioni, con l'istituzione di una piattaforma informatica che consenta lo scambio di informazioni tra i Paesi membri e la riduzione da sei a cinque anni delle licenze di tiro a volo e di caccia. Ieri, in esame preliminare, il consiglio dei ministri ha recepito la direttiva Ue del 2017. Il decreto integra la disciplina già esistente sulla detenzione e l'acquisizione di armi destinate all'uso civile. Non riguarda ovviamente le forze dell'ordine, né l'esportazione,...