Paura a Lequile: tromba d'aria irrompe tra le case

LEQUILE - Paura tra Lequile e l sua frazione, Dragoni, dove una tromba d'aria ha spazzato città e campagne portando con sé tutta la furia degli elementi. In tanti hanno segnalato il passaggio della tromba d'aria, che si vedeva minacciosa già dalla tangenziale.

Entrambi i centri dei paesi si sono velocemente allagati creando disagi e qualche danno ma per fortuna non ci sono stati gravi incidenti. Nubifragio violento anche a Caprarica. Mentre a Lecce, in via Trinchese, dei calcinacci si sono staccati dai cornicioni e sono caduti nella strada dello shopping, fortunatamente senza feriti.

Martedì 8 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11



