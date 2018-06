Osimo, l'autobus non si ferma, s'infuria e distrugge la pensilina: rom arrestato

OSIMO – L’autobus non si ferma e lui distrugge la fermata: Rom 34enne residente a Palermo arrestato dai carabinieri di Osimo.

L’uomo veniva sorpreso mentre infrangeva tutti i vetri della pensilina sita presso la fermata degli autobus di linea, utilizzando il paletto di sostegno del segnale precedentemente sradicato da terra. Dalle immediate indagini, emergeva, con stupore, che il gesto era riconducibile al grave stato di agitazione in cui l’arrestato versava, era stato provocato dall’omessa fermata dell’autobus di linea che stava aspettando. Il paletto utilizzato per commettere il reato veniva sequestrato mentre il pregiudicato rom debitamente immobilizzato e ammanettato e condotto negli uffici della Compagnia di Osimo, dove veniva sottoposto al foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici. Ora è ai domiciliari con l’accusa di danneggiamento aggravato.

Giovedì 21 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA