Morto Giorgio Innocenzi, storico sindacalista della Polizia

È morto venerdì sera a Roma, Giorgio Innocenzi, 59 anni, Vice Commissario della Polizia di Stato e segretario generale nazionale della Confederazione sindacale autonoma di polizia, Consap. Innocenzi aveva indossato l'uniforme nel marzo del 1983 e aveva iniziato la sua attività sindacale all'inizio degli anni '90. Nel 1999 aveva fondato la Consap ottenendo in appena due anni la quota di iscritti per la maggiore rappresentatività. Ha combattuto come un leone contro il male che gli era stato diagnosticato nel maggio del 2017. Molti gli attestati di stima. I funerali lunedì mattina.

Domenica 9 Settembre 2018



