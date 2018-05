Quarant'anni fa veniva ucciso Aldo Moro: Mattarella depone una corona a via Caetani

In occasione del 40esimo anniversario del ritrovamento del corpo di Aldo Moro si è svolta in via Michelangelo Caetani la cerimonia di commemorazione. Una corona è stata deposta dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ai piedi della lapide in memoria dell'onorevole nella via in cui il corpo fu ritrovato il 9 maggio 1978 in una Renault 4. Alla cerimonia erano presenti il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, i presidenti di Camera e Senato, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi, il prefetto di Roma Paola Basilone. Successivamente un'altra corona è stata deposta dalla delegazione del Partito Democratico: tra i presenti il reggente Maurizio Martina e diversi parlamentari tra cui Ettore Rosato, Emanuele Fiano e il ministro uscente Graziano Delrio. Infine sono state posate altre due corone dell'associazione I Popolari e di fondazione Eyu, ed erano presenti i gonfaloni di Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale.





Mercoled├Č 9 Maggio 2018



