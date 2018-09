Che noia alla tv/ Tempo d’archiviare anche Miss Italia: una formula vuota

di Concita Borrelli

Miss Italia 2018, Carlotta Maggiorana dalle Marche, eppure i social ieri incoronavano Miss per la seconda volta, dopo dieci anni, lei. L’ultima diva di Salsomaggiore, oggi stimata attrice, frequentatrice dei salotti buoni della TV e delle feste glam, Miriam Leone dalla Sicilia. Fanciulla rossa, smart, vestita Fendi, ben amministrata la cui faccia ieri spopolava sul web offuscando la nuova Miss, le interviste a lacrime calde, chi è chi non è, il marito, la tenera dedica al padre, i sogni, la famiglia. No, il web ieri,...