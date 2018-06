Resta al largo di Malta, in attesa di ordini previsti nel pomeriggio, la nave Diciotti della Guardia Costiera italiana che ha a bordo 523 migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali al largo della Libia. La nave ha concluso ieri mattina il trasferimento di 42 migranti che erano a bordo di Trenton, la nave della marina statunitense che li aveva soccorsi a 20 miglia dalle coste libiche dopo che il gommone su cui viaggiavano si era capovolto.



Il naufragio - nel quale sarebbero anche morte 12 persone - è avvenuto il 12 giugno e dunque i migranti sono in mare da una settimana. Venerdì scorso le autorità italiane avevano sottolineato che i 42 sarebbero sbarcati in Italia. Ma non ci sono solo loro a bordo del Diciotti: la nave della Guardia Costiera ha infatti trasbordato altre 481 persone che erano state soccorse nella giornata di venerdì da alcune navi mercantili. Nella mattinata di lunedì la nave Diciotti era a nord di Malta, poi è tornato a sud dell'isola e ancora si trova in quella zona.



«Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la nave», spiega la Guardia Costiera di Roma.

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20



