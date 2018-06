Libia, la guardia costiera recupera 191 migranti e 5 cadaveri

Altre vittime e altri salvataggi nel Mediterraneo. La Guardia Costiera libica ha «tratto in salvo» nelle ultime ore 191 migranti e recuperato i corpi di altri cinque al largo delle coste libiche. La Marina libica fa sapere che «una pattuglia del settore di Tripoli» ha «salvato» ieri 115 migranti, tra i quali due bambini e 22 donne, e recuperato i corpi di tre uomini e due donne a otto miglia a nord della costa di Mellitah, a circa 100 km dalla capitale Tripoli.



Stando a quanto reso noto, i migranti erano a bordo di un gommone danneggiato che stava iniziando a imbarcare acqua. I migranti, precisano le autorità libiche, sono per lo più di nazionalità africane e tra loro ci sono anche quattro pakistani. La Marina libica conferma inoltre che domenica scorsa sono stati «tratti in salvo» altri 76 migranti, tra i quali due bambini e 12 donne di varie nazionalità africane a largo della costa di Zawiya, 45 km a ovest di Tripoli. In questo caso non vengono precisate le circostanze del «salvataggio».

Marted├Č 19 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:12



© RIPRODUZIONE RISERVATA