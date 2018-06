Migranti, Orban: «Niente quote». Fico: «Allora Ue deve multarlo»

Orban non vuole le quote di migranti, Fico propone di multarlo. « Nella polemica europea sulla migrazione non c'è posto per nessun compromesso, le frontiere devono essere difese » . A dirlo è il premier ungherese Viktor Orban, parlando nell'università di lingua tedesca a Budapest. Secondo Orban, il futuro dell'Unione europea dipende dalla sua capacità di difendere i confini.



I migranti già arrivati - secondo il premier ungherese - non devono essere distribuiti fra i paesi membri con il meccanismo delle quote, ma rispediti in massa nei paesi di origine. Gli anni passati, ha detto, sono i più fallimentari dell'Ue della sua storia per la Brexit e la mancata gestione dell'immigrazione di massa.



Orban si augura un'Europa forte, possibile solo con stati nazioni forti. Condanna la proposta di bilancio della Commissione europea, «perché aiuta la migrazione», e crede che le prossime elezioni europee, nel 2019, saranno decisive, e gli elettori dovranno scegliere «fra chi aiuta e chi contrasta la migrazione».



La replica

«Se Orban non vuole le quote deve essere multato», ha ribattuto Roberto Fico, presidente della Camera, a margine di un convegno a Napoli, parlando della situazione migranti.



«Dobbiamo ridiscutere il regolamento di Dublino che è fondamentale. Ridiscuterlo con la Francia e con la Germania - ha aggiunto - mettendo fuori le posizioni estreme di Orban che non vuole le quote».



«Ma - ha detto ancora Fico - chi non vuole le quote allora deve avere le multe. Quindi Orban se non vuole le quote deve essere multato». Al termine del convegno, Fico si è fermato a parlare con alcuni ragazzi immigrati ai quali ha fatto sapere di avere intenzione di recarsi a Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Luned├Č 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:31



