Migranti, in Italia calo record delle domande d'asilo: tra aprile e giugno -60% rispetto al 2017

Nel secondo trimestre del 2018 in Italia ci sono state 20.500 richieste di asilo in meno rispetto allo stesso periodo del 2017, e 4.500 in meno rispetto al primo trimestre 2018. Entrambi numeri record in Ue. «È il Paese con il calo assoluto di domande più accentuato» della Ue, scrive Eurostat, «seguito da quello della Germania (-12.000 sull'anno). Invece in Spagna è salito di 6.600 e in Grecia di 5.800, sempre su base annua.LEGGI ANCHE