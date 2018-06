Migranti, in Sicilia e in Calabria sbarcano in 457 da tre navi

Riprendono gli sbarchi dei migranti in Sicilia e in Calabria. A Pozzallo sono arrivati 225 migranti soccorsi nel mare Mediterraneo e ospitati su due imbarcazioni nel porto del Ragusano. Sono 109 a bordo di nave Diciotti della Guardia costiera italiana e 126 della Seefuchs imbarcazione da diporto battente bandiera olandese, ma riconducibile a una Ong tedesca.



Secondo quanto si è appreso i migranti verranno inizialmente diretti all'hotspot di Pozzallo da cui verranno però trasferiti secondo un piano di assegnazione già definito.

Nella prima mattinata era inatnto arrivata al porto di Reggio Calabria l a nave Sea Watch con a bordo migranti soccorsi in mare è arrivata stamattina al porto di Reggio Calabria. Sull'imbarcazione ci sarebbero 232 persone. Ieri era stato indicato il porto di Reggio Calabria per effettuare lo sbarco e le operazioni sono ora in corso.