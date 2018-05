Migranti, l'agenzia Frontex: «In Italia arrivi in calo, aumentano quelli dalla Tunisia»

Continuano a calare gli arrivi di migranti in Italia. A darne notizia è l'ultimo rapporto elaborato da Frontex, l'agenzia europea per la gestione europea delle frontiere. Il numero di migranti giunti in Italia attraverso la rotta del Mediterraneo centrale ad aprile «è sceso a circa 2.800, in calo del 78% da aprile 2017 »​, si legge nel documento diffuso oggi: «​ Il numero totale di migranti registrati su questa rotta nei primi quattro mesi del 2018 è sceso a circa 9.400, in calo di tre quarti rispetto a un anno fa». Lo comunica Frontex, aggiungendo che la Tunisina e l'Eritrea sono state «le due nazionalità più rappresentate su questa rotta», e insieme «rappresentano quasi il 40% di tutti i migranti rilevati».



Ad aprile, il numero di migranti irregolari che hanno preso la rotta del Mediterraneo orientale è stato di circa 6.700, due terzi in più rispetto al mese precedente. «Più di 14.900 migranti sono entrati nell'Ue attraverso la rotta del Mediterraneo orientale, il 92% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L'incremento è stato causato dall'aumento degli attraversamenti irregolari ai confini terrestri con la Turchia. Ad aprile il numero di migranti rilevati ai confini terrestri, ha infatti superato quelli registrati sulle isole greche nel Mar Egeo», scrive Frontex nella sua relazione mensile sui flussi.



Le nazionalità più rilevate sono state quella siriana e irachena. Sulla rotta del Mediterraneo occidentale, ad aprile, il numero di migranti irregolari che ha raggiunto la Spagna si è attestato a circa 1100, un quarto in più rispetto ad aprile 2017. Nei primi quattro mesi del 2018, sono state circa 4600 le traversate irregolari su questa rotta, 95 in più di un anno fa. Gli arrivi sono stati soprattutto da Marocco, Guinea e Mali.

Lunedì 21 Maggio 2018



