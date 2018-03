Colpita da infarto in gita a Napoli: Martina è morta a 14 anni dopo cinque giorni di agonia

Cinque giorni fa aveva avuto un arresto cardiaco: è morta oggi, nel nel reparto rianimazione del Policlinico Federico II di Napoli, Martina Quagliana, la 14enne di Cefalù, in provincia di Palermo, colta da malore durante una gita scolastica. Le compagne con cui era in albergo avevano subito avvertito il 118. I sanitari erano riusciti con manovre disperate a fare ripartire il battito ma il quadro clinico è apparso subito molto grave. Oggi il cuore della giovane si è di nuovo fermato.



IL SINDACO PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO

Il sindaco di Cefalù, Rosario Lapunzina, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno in cui si svolgeranno i funerali. « In questo momento di sgomento per la ferale notizia della scomparsa della giovane concittadina Martina Quagliana, nell’incapacità umana di comprendere un simile angoscioso evento, sento il dovere di stringermi attorno ai familiari tutti e, in primo luogo, alla madre, dott.ssa Maria Rosaria Sergi, Segretario del nostro Comune, al Padre, al fratello e ai familiari tutti », ha scritto su Facebook il sindaco . « A loro va il cordoglio dell'Amministrazione comunale, interprete dei sentimenti di dolore e di umana vicinanza di tutti i dipendenti comunali e della intera città



« Poiché la scomparsa di Martina ha sconvolto la sensibilità di tutti, costituendo una irreparibile perdita per l’intera comunità, ho ritenuto mio dovere, a testimonianza del pubblico omaggio alla sua memoria, disporre la dichiarazione del lutto cittadino per il giorno nel quale saranno celebrati i funerali - ha scritto in un post - Si invita, pertanto a sospendere o a rinviare ogni manifestazione pubblica già prevista per il giorno in cui si terrà l’ultimo saluto. In quel giorno, le bandiere del palazzo di città resteranno ammainate e l’Amministrazione comunale parteciperà alle esequie in forma ufficiale con il gonfalone abbrunato per rendere l'estremo omaggio all'indimenticabile Martina » .

