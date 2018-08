«Sepolta viva con mia figlia, l'ho sempre tenuta per mano», il drammatico racconto di Marina

Marina Guagliata ha tenuto per mano la figlia Camilla sotto le macerie, fino a quando i vigili del fuoco e la polizia non sono riusciti a liberarle. Sono due delle sopravvissute al crollo di ponte Morandi. Al momento del disastro si trovavano all'interno dell'isola ecologica di Amiu, lungo il Polcevera.LEGGI ANCHE Giuseppe, appeso al ponte per ore. La compagna: «Ha resistito per conoscere nostro figlio» «Siamo appassionate di antiquariato», dice la donna, 58 anni, che si trova ricoverata all'ospedale villa Scassi insieme alla figlia, 24 anni. «Camilla è in condizioni più gravi - spiega - ha riportato la rottura del bacino, ma oggi finalmente siamo certi che se la caverà». La giovane è stata sepolta completamente dai resti del viadotto. «Sentivo che era là sotto, ma vicina a me - racconta Marina Guagliata - ho iniziato a toglierle le pietre dalla faccia e dalla bocca, poi ho perso conoscenza».