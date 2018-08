Juan, lo chef cileno che viveva a Genova da 30 anni: è morto sul ponte crollato insieme alla moglie e all'amico

Più di trent'anni fa hanno scelto di vivere in Italia e a Genova. Ieri mattina sul Ponte Morandi, tra i simboli della città, hanno perso la vita. Tra le vittime del crollo ci sono anche una coppia di coniugi cileni, Juan Carlos Pastenes, 64 anni, e la moglie Nora Rivera. Originario di, Juan Carlos faceva lo chef e stava viaggiando in auto insieme alla moglie Nora e all’amico60 anni. Anche quest'ultimo ha perso la vita precipitando nel vuoto.La coppia e l'amico erano in partenza per le vacanze e stavano transitando a bordo della loro auto sulcome tante altre persone nella vigilia di Ferragosto. I tre figurano tra le 39 vittime accertate, alcune non ancora identificate, della tragedia che ha colpito il capoluogo ligure. Intanto, si scava ancora sotto le macerie.