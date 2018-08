Genova, Luigi Matti Altadonna morto a 35 anni sul ponte crollato

Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al Ponte Morandi. Al momento del crollo era a bordo di un furgone e stava lavorando prima della pausa di Ferragosto. I familiari giunti sul posto lo hanno identificato una volta estratto dalle macerie.Il 35enne era originario di Borghetto e nel pomeriggio di ieri si era diffuso sui social network l'appello disperato della, che non riusciva ad avere più sue notizie. Poi in serata, l'annuncio ufficiale del suo ritrovamento ha spento ogni speranza.Luigi, nipote di un volontario della protezione civile, si era trasferito a Genova da Borghetto, ma la sua famiglia era originaria della Calabria. A porgere il suo messaggio di cordoglio è stato il sindaco. Il Comune di Borghetto Santo Spirito, in segno di lutto, il giorno di Ferragosto avrà le bandiere a mezz'asta.