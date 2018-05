Insegnante in permesso: doveva essere al capezzale della madre, era in spiaggia a Dubai

Doveva assistere l’anziana madre, beneficiando della legge 104. Invece era a Dubai, in vacanza con la famiglia. Un dipendente di un istituto scolastico di Erba, in provincia di Como, è stato denunciato dalla Guardia di finanza per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. L’insegnante era solito usufruire del congedo straordinario, il permesso che lo stato concede ai parenti che devono assistere famigliari con handicap di particolare gravità, ma invece che stare al capezzale del proprio caro, in questo caso l’anziana madre, era in spiaggia a prendere il sole negli Emirati Arabi con tanto di famiglia al seguito.



SCOPERTO TRAMITE L’AGENZIA

L’uomo non era per nulla preoccupato di essere scoperto, tanto che ha prenotato un pacchetto presso un’agenzia di viaggi. Ma il piano è fallito, l’agenzia è stata identificata dai militari della finanza che sono poi risaliti proprio all’insegnante. Segnalato alla procura della repubblica di Como, è ora accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato. Al dipendente pubblico erano stati riconosciuti dei classici permessi oltre che dei congedi straordinari per permettere l’assistenza alla madre anziana, quando in realtà era in vacanza beneficiando appunto di queste agevolazioni. Resta da capire se abbia truffato lo Stato solamente in questa occasione, o se la brutta abitudine si sia verificata anche in precedenti assenze, sempre mascherate da Legge 104.

