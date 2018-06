Treviso, psicosi Jaguar che rapisce i bimbi: scatta l'allarme in 5 Comuni

Psicosi nel Trevigiano per una Jaguar che rapirebbe i bambini. A riportare la notizia è il Gazzettino, con un articolo di Valentina Dal Zillo. L'allarme è scattato dopo un post su acebook diventato subito virale: «Poco fa è stata segnalata a Frescada una Jaguar nera con a bordo un uomo di mezza età e una ragazza di colore sulla trentina, che hanno scattato delle foto a due bambini che giravano in bici al parchetto di via Piave, sembra che non sia il primo episodio».



I carabinieri non hanno fatto in tempo ad avviare i primi accertamenti che, nel tempo di qualche clic, l'allarme aveva raggiunto le famiglie e le scuole di almeno cinque comuni: Treviso, Casier, Preganziol, Mogliano e Roncade. Le segnalazioni si sono moltiplicate: «Hanno tentato di rapire il figlio di 6 anni a un amico - ha scritto una mamma in un gruppo di genitori -. Un uomo brizzolato sulla cinquantina e una donna di colore più giovane si sono avvicinati al bimbo che correva in bici al parco, l'hanno afferrato x il braccio e gli hanno scattato una foto. Non l'hanno caricato in macchina (una Jaguar nera) solo perché è intervenuta subito la mamma di un altro bambino e subito dopo il padre». Le indagini proseguono.

Venerdì 8 Giugno 2018



