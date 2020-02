RIETI - Nessun caso a Rieti e in provincia, neppure sospetto, ma la psicosi da coronavirus sembra al momento difficilmente contrastabile con la normale logica.



E anche per dare una risposta all’allarme crescente, l’Asl di Rieti, in contatto con la Regione Lazio, ha già da ieri predisposto un piano speciale per rispondere all’emergenza, con i reparti di Pronto soccorso, Rianimazione e Malattie infettive in massima allerta.



Intanto, allo store gestito da cinesi al Futura le mascherine sono terminate in poche ore. Farmacie cittadine letteralmente prese d’assalto.



