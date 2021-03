17 Marzo 2021

di Tiziano Pompili

(Lettura 3 minuti)







La paura per il virus convince il Comune di Frascati a chiudere perfino il cimitero. Sul sito ufficiale dell’ente si legge l’avviso secondo cui «in base al decreto legge del 12 marzo 2021, recante misure urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, e dell’ordinanza del Ministero della Salute, applicabili sull’intero territorio regionale» si è deciso di chiudere il camposanto da lunedì scorso fino al 29 marzo prossimo, e anche nei giorni dal 3 al 5 aprile, «salvo nuove disposizioni». Sta accadendo anche questo, è così, il cancello è sbarrato - la foto in alto di Luciano Sciurba lo dimostra - benché i morti non costituiscano alcun pericolo.

Secondo l’ultimo decreto - che dovrà essere convertito in legge - in zona rossa i cimiteri restano aperti per permettere alle persone di rendere omaggio le tombe, «salvo che i singoli comuni abbiano deciso chiusure con ordinanze locali», come nel caso di Frascati.

Secondo le regole del Dpcm per la zona rossa si può andare al cimitero, ma solo se il camposanto si trova nel proprio comune di residenza o di domicilio. Ci si può anche andare in occasione di altri spostamenti: ad esempio fermarsi al camposanto se si trova sul percorso già previsto per andare o tornare dal lavoro. Per andare al cimitero (come anche per la messa) è necessario compilare l’autocertificazione in modo da giustificare lo spostamento: queste casistiche rientrano tra i motivi di necessità.

Diversi cittadini frascatani hanno preso tutt’altro che bene bene la decisione del Comune, guidato attualmente dal commissario prefettizio Raffaela Moscarelli dopo la “caduta” del sindaco Roberto Mastrosanti: «E’ assurdo chiudere il cimitero», scrive Renata su un gruppo Facebook. «Avranno trovato un focolaio tra le tombe…», aggiunge ironicamente Fabio, mentre Eli ricorda che «mercoledì però ci sarà il mercato settimanale e in quel caso tutto ok…». Adele scrive: «La chiusura del cimitero è una cosa inconcepibile: in chiesa si può andare e al camposanto no, spiegatemi la differenza».

La decisione di Frascati è un “unicum” nella zona: a Monte Porzio il Comune ha ricordato che «il cimitero resterà aperto al pubblico negli orari normali», raccomandando di «rispettare le norme anti-Covid sulle distanze e sull’uso dei dispositivi di sicurezza». Anche a Monte Compatri il cimitero è accessibile, ma il Comune sta valutando se prendere provvedimenti. Stessa situazione pure a Ciampino, mentre a Grottaferrata il sindaco lunedì ha emesso un’ordinanza in cui fino a fine marzo autorizza l’ingresso al cimitero in forma “contingentata” e cioè per un massimo di 15 persone contemporaneamente che dovranno disporre di mascherina e guanti: il servizio di controllo è demandato alla ditta che si occupa della gestione dell’area e si può accedere solo dall’entrata principale in modo tale da controllare più semplicemente l’afflusso delle persone.