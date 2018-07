Schianto fra tre auto nella notte sulla A27: un morto carbonizzato

++ IN AGGIORNAMENTO ++

TREVISO - Tragico schianto fra 3 auto nella notte sulla A27 che è stata chiusa al traffico con uscita obbligatoria a. Un 60enne è morto carbonizzato: è stato estratto ormai esanime dalle lamiere che è stato molto difficile da identificare. La vittima - veneziano di Meolo,- si trovava su una Fiat Punto che sarebbe stata tamponata da una: sotto choc il conducente di quest'ultima auto, rimasto comunque illeso. Si tratta di un 39enne trevigiano diSul posto con i pompieri i sanitari del suem 118 il personale ausiliario dell’autostrada e la polstrada per la ricostruzione del sinistro. Al momento non sono ancora note le generalità del conducente dell’auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco e messa in sicurezza del luogo sono terminate quasi all’alba.Sono in corse le indagini della Polstrada per capire la dinamica dello schianto avvenuto poco dopo mezzanotte: la vittima è un uomo.Lo schianto in carreggiata Sud al