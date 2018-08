Gruppo parrocchiale in gita in bicicletta finisce per sbaglio in superstrada

BERGAMO Volevano imboccare la via Emilia, sono finiti in superstrada. Brutta avventura per una quarantina di ragazzi partiti in bicicletta nei giorni scorsi dalla bergamasca per giungere a Piombino e, poi, imbarcarsi per l’Elba. Il gruppo, guidato dal parroco di Caravaggio alla guida di un furgone, è stato soccorso da una pattuglia della polizia stradale tra Pisa e Navacchio sulla superstrada, tra auto a camion che sfrecciavano.



SCORTATI ALL'USCITA

Alcuni automobilisti hanno notato i ciclisti in direzione di Firenze e, poiché da lì transitano anche molti tir e bus, hanno chiamato il 113 per dare l’allarme. Sul posto si è precipitato un equipaggio della sezione di Lucca che ha fatto accostare tutti sul margine destro della carreggiata, segnalando il pericolo ai veicoli in arrivo. I poliziotti hanno subito capito che il gruppo, ben equipaggiato e accompagnato dal parroco di Caravaggio al volante di un furgone, si era perso. I ciclisti infatti, dopo essere partiti da Pietrasanta per raggiungere Collesalvetti, prima di Pisa sono arrivati a un bivio ma anziché imboccare la via Emilia si sono ritrovati sulla superstrada. Spaventati da tutti quei veicoli, non sapevano più cosa fare. A quel punto la polstrada, con l’aiuto degli addetti alla manutenzione, ha incolonnato e scortato il gruppo per alcuni chilometri, fino all’uscita di Navacchio. I ragazzi, prima di ripartire, hanno superato lo spavento con una foto ricordo scattata insieme agli agenti che li hanno soccorsi.

Giovedì 9 Agosto 2018



