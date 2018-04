Giada, studentessa suicida: «Io e te come due sorelle», l'addio della cugina su Facebook

PLAY FOTO Studentessa suicida a Napoli, non era in regola con gli esami

Giada De Filippo, la studentessa molisana che qualche giorno fa si è tolta la vita all’università di Napoli , ha dedicato un lungo post su Facebook alla ragazza. La 25enne, martedì, si è suicidata lanciandosi dal tetto dell’ateneo per la vergogna di non essersi laureata: non era in regola con gli esami, ma aveva comunque fatto credere ad amici e parenti che quello fosse il giorno della sua laurea.



LEGGI ANCHE:

LEGGI ANCHE:



Io e te, si intitola il post, da parte di Luana. La cugina di, la studentessa molisana, ha dedicato un lungo post su Facebook alla ragazza. La 25enne, martedì, si è suicidata lanciandosi dal tetto dell’ateneo per la vergogna di non essersi laureata: non era in regola con gli esami, ma aveva comunque fatto credere ad amici e parenti che quello fosse il giorno della sua laurea.LEGGI ANCHE: Giada, il toccante messaggio del professore su Facebook dopo il suicidio LEGGI ANCHE: Giada, l'ultima, drammatica, telefonata al fidanzato prima di gettarsi dal tetto dell'Università Io e te, si intitola il post, da parte di Luana.

Così diverse eppure così tanto unite. Era un rapporto strano il nostro, diverso. Talmente particolare che neanche gli altri riuscivano a capirci e ci davano delle matte. Dicevamo di “sfruttarci” a vicenda e nessuno capiva il vero significato. Vivevamo in simbiosi: un tuo pensiero era il mio e viceversa. Ci capivamo con uno sguardo e ci assecondavamo in tutto

Giravamo in macchina come matte di notte, facendo ogni volta 3 giri alla rotonda perché ti divertivi e quando sentivi una canzone che ti caricava e ti dava energia iniziavi a cantare ed io mi arrabbiavo perché sceglievi sempre canzoni in inglese. Dicevi di essere la mia mamma chioccia e che combinavo solo casini e tu dovevi ripararli - scrive - Prevedevi le mie scelte e sapevi anche dirmi a cosa mi avrebbero portato e mi lasciavi comunque libera di agire come meglio credevo, tanto poi sapevi che saresti dovuta intervenire tu a riparare i danni. Non uscivi a fare i servizi se prima non ti fossi accertata che sarei potuta venire con te e lo stesso facevo io

.

E ancora:

Le nostre telefonate erano: “Devo arrivare a Venafro a comprare il pane, vieni con me?”; oppure - “Ti va di farci un giro, giusto per prendere un pò d’aria?” - “Ma è 1:30 è tardi” - “Non fa niente, passo io tra 10 minuti”. Eri una ragazza semplice e genuina, preferivi che ti regalassero un gambetto di prosciutto piuttosto che borse o vestiti. Eri felice quando mangiavi e ti piaceva la natura, fare lunghe passeggiate, grigliate e scampagnate. Amavamo la carne alla brace e le pizze nel forno a legna

.

Avrei troppe cose da dire su di noi e chi ci ha conosciute può dirlo. Non credo che riuscirò mai ad abituarmi all’idea di non sentire più il mio nome associato al tuo. Luana e Giada. Sempre insieme. Due sorelle. Due amiche. Due cugine. Unite in un’unica fusione “LuaDa” quella che tanto raccontavi perché da piccoline guardavamo dragon ball e volevamo trovare anche noi un modo per unirci e sentirci più legate. Mi chiamavi “lulù dagli occhi non blu” ed io ti rispondevo: “Grazie eh per ricordarmi sempre di non avere gli occhi blu”. E tu ridevi. Sul telefono avevi il mio numero salvato con scritto “Pollon” e mi cantavi la canzone “Pollon, Pollon combina guai”. Perché io ero davvero un gran casino e tu eri la mia mamma chioccia. Ora dovrai essere il mio Angelo perché io mica ho smesso di fare casini, sai?! E tu dovrai ancora rimproverarmi e dirmi “Te l’avevo detto.” Il nostro non sarà mai un addio ed Io e TE, lo sappiamo bene

.

Luana racconta del rapporto con Giada, che per lei era come una sorella maggiore. «La chiosa finale, sul loro rapporto, quasi simbiotico, come due amiche, due sorelle. «