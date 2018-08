Genova, la Procura: «Cerchiamo video del crollo. Per ora nessun indagato»

Nessun indagato, per il momento, per il crollo del Ponte Morandi a Genova. Lo ha annunciato il procuratore Cozzi in un aggiornamento sull'inchiesta.LEGGI ANCHE Scricchiola un pilone, la Procura: «Siamo pronti all'abbattimento» «Penso che i video che si potranno acquisire potranno essere alquanto utili. Dal primo momento - ha aggiunto - gli organi investigativi si sono attivati per acquisire video o altre immagini che in qualche modo documentino il crollo del ponte. Abbiamo fatto anche un appello. Non corrisponde al vero l'affermazione che ci saremmo accontentati di una versione singola dei video di Autostrade».