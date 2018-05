Foggia, ex sacerdote condannato a diciotto anni per abusi su minori

Il Tribunale di Foggia ha condannato diciotto annni di reclusione e 120mila euro di multa l'ex sacerdote cinquantasettenne Giovanni Trotta, accusato di violenza sessuale aggravata, produzione e diffusione di materiale pedopornografico e adescamento di minori ai danni di nove minorenni di età compresa, all'epoca dei presunti abusi, fra i 12 e i 13 anni. La Procura di Bari, che ha coordinato le indagini, aveva chiesto la condanna a 21 anni di reclusione. I fatti contestati risalgono al 2014. Trotta, ridotto allo stato laicale già nel 2012 proprio per ragioni correlate ad abusi su minori, è stato condannato un anno fa con il rito abbreviato alla pena di otto anni di reclusione per violenza sessuale nei confronti di un altro undicenne ed è tuttora in carcere per entrambe le vicende.



IL RISARCIMENTO

Una delle nove vittime del processo conclusosi oggi si è costituita parte civile e ha ottenuto un risarcimento danni da quantificare in sede civile con una provvisionale immediatamente esecutiva di 5mila euro. Stando alle indagini della Polizia Postale, coordinate dai pm Simona Filoni e Domenico Minardi, Trotta avrebbe violentato cinque minori affidati alla sua custodia in quanto dirigente e allenatore della squadra di calcio frequentata dai bambini, nella provincia di Foggia, nonché loro docente di lezioni private. Dei minori avrebbe abusato nella sua abitazione singolarmente o in gruppo, fotografandoli durante gli atti sessuali. È inoltre accusato di pornografia minorile e divulgazione di materiale pornografico e adescamento di altri quattro 12enni attraverso le chat di Whatsapp e Facebook.

