Filippo Magnini, polso rotto in un incidente. Sfogo social: «Guidare è una responsabilità»

Filippo Magnini ha avuto un incidente in moto a Milano: paura per l'ex campione del mondo di nuoto, che è finito al pronto soccorso nel capoluogo lombardo dopo essere stato investito sulla sua motocicletta da un'auto che passava col rosso. Magnini, legato fino a qualche mese fa all'altra campionessa di nuoto Federica Pellegrini, attualmente è fidanzato con Giorgia Palmas, ex velina e nuovo volto di Milan Tv, il canale tematico del Milan. Su Instagram la foto del polso sinistro ingessato e uno sfogo: «Guidare è una responsabilità».



Ultimo aggiornamento: 18:54

A raccontarlo è stato lui stesso, medicato al braccio sinistro e subito tornato a casa: Magnini è stato medicato al braccio sinistro, con vari dolori lombari e il polso ingessato.E Giorgia Palmas, su Instagram, ha postato una storia in cui si vede un Magnini sorridente in compagnia del suo cane, mentre è ‘convalescente’ sul divano, mentre lei gli fa da 'infermiera' d'eccezione.