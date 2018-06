Astori, la famiglia chiede il silenzio stampa: «Rispetto per Davide, troppe notizie inesatte»

La famiglia di Davide Astori, tramite l'Ansa, fa un appello al silenzio stampa. «In segno di rispetto per Davide, oltre che per noi, chiediamo che venga mantenuto il silenzio più rigoroso relativamente alle indagini in corso da parte della Procura». In particolare i familiari si soffermano sulle «notizie diffuse nei giorni scorsi

risultano





LEGGI ANCHE ----> stremamente confuse, contraddittorie e fuorvianti, poiché tutte le informazioni desunte da approfondimenti clinici e relazioni medico-legali non sono ancora state pubblicate, al punto che neanche noi ne siamo a conoscenza».LEGGI ANCHE ----> Balotelli, un gol per Astori

«Siamo certi che comprendiate le ragioni della nostra richiesta - concludono i familiari del calciatore della Fiorentina morto a Udine il 4 marzo scorso mentre era in ritiro con la sua squadra - dettata dalle estreme difficoltà del momento. Vi ringraziamo».

». Queste«e