Chiellini e il bellissimo messaggio per Astori: «Dedichiamo la vittoria degli Europei a lui»

Il momento più bello del pomeriggio dell'Italia campione d'Europa al Quirinale lo ha scelto Chiellini. Lo ha fatto con cura, dedicando poche ma bellissime parole a Davide Astori, il difensore della Fiorentina morto il 4 marzo del 2018 mentre era in albergo con la sua squadra prima della partita con l'Udinese: «Vorremmo dedicare questa vittoria a Davide Astori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi». Un messaggio che il presidente Mattarella ha raccolto subito dopo: «Voglio far mio il ricordo di Davide Astori», ha detto tra gli applausi dei presenti.

Mattarella, cosa ha detto agli azzurri (discorso integrale): «Grazie, grazie a Mancini»

Chiellini ricorda Astori

Un momento di emozione sincero dopo che già tre anni fa a poche ore dalla morte si era lasciato andare a uno sfogo commovente: «Sarà un giorno difficile perché andremo a dare l’ultimo saluto ad Astori. La vita, però, va avanti e quando chiudi gli occhi e pensi a quello che è successo è davvero dura. È anche riduttivo dedicargli la vittoria. Mi auguro di portare avanti quello che Davide è stato per noi, quel sorriso che ha portato nel gruppo. Spero che la Nazionale che sta per rinascere si porti dentro tutto quello che Davide ha lasciato». Una speranza che adesso sembra essersi esaudita.

Perché Chiellini gli ha dedicato la vittoria

Davide Astori ha fatto parte a lungo della Nazionale maggiore: sette stagioni in totale, 14 presenze e un gol, nella finale per 3° e 4° posto nella Confederations Cup 2013. Davanti a lui i tre giganti della Juventus Bonucci, Barzagli e Chiellini, ma il difensore si era comunque fatto apprezzare oltre che per le sue qualità tecniche, per quelle umane.