Daisy Osakue, la procura esclude il razzismo. Grillo: «I media ci portano nel baratro»

La procura di Torino che indaga sull'aggressione subita la scorsa notte a Moncalieri dall'atleta Daisy Osakue ha aperto un fascicolo contro ignoti in cui ipotizza le lesioni senza l'aggravante razziale. I magistrati che indagano sull'accaduto al momento, infatti, non avrebbero ravvisato elementi che facciano supporre a un'aggressione di tipo razzista. L'atleta era stata colpita al volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri per risalire ai responsabili del gesto.



« L'indignazione di un uovo in faccia, c'è quanto basta per restare paralizzati mediaticamente, l'unica cosa sensazionale è stata la mira del razzista di merda oppure il caso.







Quello che fanno i media è portare la nazione verso il baratro: non avevo mai visto con i miei occhi un così forte condizionamento prima d'ora », scrive su Facebook Beppe Grillo.

