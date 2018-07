Daisy Osakue, lancio di uova contro l'atleta origini nigeriane: ferita all'occhio

Daisy Osakue, 22enne lanciatrice del disco e membro della nazionale italiana di atletica leggera, è stata aggredita mentre tornava a casa a Moncalieri nella notte. Primatista italiana under 23 di lancio del disco, nata a Torino da genitori nigeriani, è stata colpita in pieno volto da un uovo lanciato da un'auto in corsa, nella notte a Moncalieri. Daisy, trasferita all'ospedale Oftalmico di Torino, non dovrà essere operata come riferito in precedenza. Gli aggressori sono ricercati dai carabinieri, secondo cui l'azione non è riconducibile a motivi razziali.

Lei è #DaisyOsakue, 22 anni, torinese, nazionale ITALIANA di atletica. L’altra notte un gruppo di razzisti l’ha aggredita a Moncalieri.

Non erano merde: le merde con la pioggia e il sole spariscono o si seccano.

l Fiat Doblò da cui la scorsa notte è partito il lancio di uova era già stato segnalato per altri lanci nei giorni scorsi.

La ragazza ha invece fatto sapere di non essere d'accordo: «L'hanno fatto apposta. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore».Daisy al momento dell'aggressione era da sola: i carabinieri rendono noto che i