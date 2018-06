Padova Pride Village, la sigla ufficiale è firmata da Cristiano Malgioglio: anche Barbara D'Urso all'inaugurazione

È firmata da Cristiano Malgioglio la sigla ufficiale dell’undicesima edizione del Padova Pride Village, che aprirà ufficialmente le proprie porte venerdì 15 giugno al Polo Fieristico di Padova. A far ballare il pubblico del Festival per tutta l'estate sarà il suo ultimo singolo “Danzando Danzando”, presentato durante la semifinale del GF: una hit dai ritmi latini già disponibile su tutti gli store digitali.Ai colori del Sud America si rifà anche il video della sigla, ideato da Lorenzo Bosio, direttore artistico del Padova Pride Village e diretto da Nicholas Bastianello, che vede protagonista l’intera animazione del Pride insieme al corpo di ballo. E la sera dell’inaugurazione sarà Malgioglio in persona a cantarla insieme a tutta l’animazione del Pride Village, esibendosi poi in un live in cui presenterà tutti i suoi più grandi successi, tra i quali “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)”.A tagliare il nastro dell’XI edizione, venerdì 15 giugno, ci sarà anche Barbara D’Urso, regina della televisione italiana, con ascolti record in tutte le sue trasmissioni, da Pomeriggio 5 a Domenica Live e fino all’attuale edizione del Grande Fratello, e soprattutto da sempre in prima linea per i diritti. «Nella mia vita mi sono sempre battuta per i diritti civili, contro l'omofobia e la violenza sulle donne – spiega Barbara D’Urso - Ho quindi accettato con grande piacere l’invito a partecipare al Padova Pride Village come madrina. Sono sicura sarà una bellissima serata».«Due icone del mondo dello spettacolo e della musica che hanno sempre sostenuto i diritti di tutti – dichiara Alessandro Zan, Fondatore del Padova Pride Village - Barbara da anni, grazie al suo impegno personale e ai suoi programmi, fa entrare nelle case degli italiani un messaggio di uguaglianza e parità; Cristiano con le sue canzoni e i suoi testi, talvolta irriverenti, da sempre conduce una campagna di sdoganamento delle tematiche e dei sentimenti LGBT. Con questi due ospiti vogliamo ribadire con chiarezza che questa estate sarà dedicata alla lotta alle discriminazioni e all’omotransfobia».Il Padova Pride Village rimarrà aperto dal mercoledì al sabato, fino a sabato 8 settembre con un’extradate sabato 15 settembre che chiuderà l’estate patavina.