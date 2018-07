Cervino, precipitano per oltre mille metri: morti due alpinisti

Un altro tributo di sangue alla montagna: due alpinisti sono morti precipitando lungo la parete Sud del Cervino. L'incidente è avvenuto alle 12, a quota 4.400 metri. I due alpinisti, in cordata, procedevano in discesa sulla Scala Jordan. Un testimone li ha visti cadere ed ha chiamato il Soccorso Alpino Valdostano. Un primo sorvolo ha confermato la presenza di due corpi, 1300 metri più in basso. Il medico dell'equipaggio ha constatato il decesso di entrambi. Il SAGF si occuperà della dinamica dell'evento e delle operazioni di riconoscimento e di Polizia Giudiziaria. I corpi sono stati portati a Cervinia.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018



