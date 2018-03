Biagio Izzo rischia l'arresto: «I funzionari di Equitalia volevano favorirlo»

di Leandro Del Gaudio

Sarà un braccio di ferro il prossimo 23 marzo dinanzi al Riesame. In ballo c'è una richiesta di arresto a carico di Biagio Izzo, talento della comicità napoletana, volto noto del cinema nazionale. Un caso che nasce in un filone collaterale delle indagini legate a due funzionari dell'erario e che ora vede coinvolto Biagio Izzo. In particolare, il nome del popolare attore comico finisce nelle carte di un'inchiesta della Guardia di Finanza che ipotizza presunti illeciti e favoritismi nelle procedure di riscossione...