Agguato sotto casa: torna dal lavoro â€‹al Casinò di Venezia e gli sparano alla schiena

ODERZO - Torna a casa dopo una giornata di lavoro al Casinò di Venezia, ma proprio sotto la sua abitazione c'è qualcuno che lo aspetta: ha il volto travisato, quando lo vede estrae una pistola e spara, colpendo la vittima alla schiena. La vittima si è accasciata e l'aggressore, credendolo morto, è fuggito.



È accaduto nella notte di sabato 4 agosto, alle 3.30 ad Oderzo. Vittima dell'agguato un 40enne albanese. La pallottola si è incastrata nella scapola dell'uomo che è stato soccorso, non sarebbe in pericolo di vita.



L'uomo è un addetto alla sorveglianza del Casinò di Venezia, ricoverato all'ospedale di Treviso dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri secondo i quali non si tratterebbe di un agguato a scopo di rapina.

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:40



