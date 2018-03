Lecco, aggredisce ragazzine e le molesta nel portone: fermato brasiliano di 35 anni

Comparirà oggi davanti al gip di Bologna per la convalida del fermo per violenza sessuale Raul Rodriguez Da Silva, 35 enne, brasiliano residente a Berbenno di Valtellina (Sondrio), accusato di aver molestato sessualmente la settimana scorsa due ragazzine a Monza e Casatenovo (Lecco). L'uomo é stato fermato il 23 marzo dagli agenti della Squadra Mobile di Milano. Al vaglio degli investigatori ci sono anche altri episodi. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Monza, Da Silva il 19 marzo scorso avrebbe seguito una tredicenne di Monza mentre faceva rientro a casa. Quando la ragazzina è entrata nel portone del suo palazzo, l'uomo l'ha aggredita dopo essersi riuscito a intrufolare in ascensore con lei. Nonostante la paura la ragazzina ha reagito mordendogli una mano ed è riuscita a scappare in casa.



Lo stesso giorno, Da Silva, stando alle indagini, ha seguito un'altra ragazzina mentre faceva ritorno a casa da scuola, a Casatenovo (Lecco). Anche in questo caso, l'ha seguita dalla fermata del bus fin dentro l'androne di casa, per poi palpeggiarla e tentare di trascinarla via, tappandole la bocca. L'adolescente è riuscita a sottrarsi all'aggressione urlando e divincolandosi. Entrambe le vittime, accompagnate dai genitori, hanno sporto denuncia mettendo in moto le indagini. Da Silva si era spostato dalla provincia di Sondrio a quella di Bologna, quando gli agenti della Squadra Mobile di Milano lo hanno raggiunto e fermato, tre giorni fa. Le indagini proseguono perché all'esame degli investigatori vi sono altri episodi che si sarebbero verificati nelle settimane scorse tra la Brianza e il Lecchese.

Lunedì 26 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:25



