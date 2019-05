© RIPRODUZIONE RISERVATA

«C'è un'emergenza nazionale mentre il governo italiano è chiuso per polemiche. La spesa pubblica èfuori controllo, la crescita è crollata, i cantieri sono fermi, così come i decreti che dovrebbero aprirli. Lo stesso ministrodell'Economia ammette che saranno costretti ad aumentare l'Iva e a tagliare i servizi per le persone. Gli italiani stanno pagando questa sceneggiata». Lo ha scritto il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un post su Fb.«Per noi bisogna tagliare le tasse sul lavoro per aumentare i salari, creare nuovo lavoro con politiche industriali, investire sulla scuola, la ricerca e l'università. E invece continua il ballo dei finti insulti. Devono andare a casa - prosegue -. Tutte e tutti si sentano mobilitati per organizzare l'alternativa con la Lista Unitaria alle europee e le alleanze che stiamo organizzando nei comuni. Combattiamo, per trasformare il 26 maggio nella giornata in cui l'Italia che amiamo volta pagina».