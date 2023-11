Superbonus 110% prorogato al 30 giugno 2024 «se 60% lavori finito entro l'anno»: l'emendamento di Forza Italia al Dl Anticipi

Superbonus. Forza Italia torna in pressing e presenta un emendamento - al decreto Anticipi - per prorogare al 30 giugno 2024 la detrazione del Superbonus al 110% per i lavori fatti dai condomini e dai singoli nelle abitazioni, a condizione che entro la fine del 2023 siano stati eseguiti almeno il 60% dei lavori.

Superbonus, FI chiede la proroga

L'emendamento porta la firma dei senatori Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Claudio Lotito.

Superbonus, nel 2024 cala al 70%

In base al decalage già previsto, il Superbonus che quest'anno è al 90% nel 2024 calerà ulteriorimente al 70%. Rimane al 110% fino a fine 2023 solo per le unifamiliari e condomini con lavori avviati nel 2022. Gli altri incentivi per l'edilizia (bonus ristrutturazioni, ecobonus, bonus verde e bonus barriere architettoniche) sono già finanziati almeno per un altro anno e quindi proseguiranno.