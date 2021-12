Super Green pass, stop caffè al bar senza certificato in zona arancione: niente pranzo all'aperto solo con tampone. Le faq del governo

Super green pass. Senza il certificato verde rafforzato, in zona arancione, non sarà possibile neanche prendere il caffè al bancone. Lo precisano le Faq del governo nel capitolo dedicato a bar e ristoranti .

Faq Super Green pass, regole per bar ristoranti spostamenti negozi e hotel

Le faq del governo sul Super Green pass

APPROFONDIMENTI COVID19 Faq Super Green pass, regole per bar ristoranti spostamenti... IL FOCUS Dove serve (da domani) e come scaricarlo ITALIA Foto VIDEO Video IL CASO Super Green pass, corsa al vaccino: tutti i trucchi per ottenere... I CONTROLLI Super Green pass, aggiornata app Verifica C19: ecco come...

Le faq sottolineano che la consumazione è invece consentita sia in zona bianca che gialla, anche senza green pass. Per chi non è né vaccinato né guarito dal Covid e dunque non ha il super pass, inoltre, in zona arancione non sarà possibile mangiare ai tavoli di bar e ristoranti non solo al chiuso ma neanche all'aperto.

Gli scuolabus

Sugli scuolabus dedicati al trasporto scolastico dei minori di 12 non servirà il green pass né in zona bianca e gialla né in caso la regione o il comune passino in arancione. Lo precisa il governo nelle Faq dedicate agli spostamenti sottolineando che il pass non è necessario neanche per i taxi, per i minivan fino a nove posti con conducente e per tutti gli spostamenti con mezzo proprio. In caso di passaggio in arancione, però, chi non ha il pass - base o rafforzato - potrà spostarsi in un altro comune o in un'altra regione, solo per motivi di lavoro, necessità, salute o per accedere a servizi non disponibili nel proprio comune. Per utilizzare invece i trasporti pubblici e di linea, compresi quelli del traporto pubblico locale, a partire da lunedì sarà necessario avere almeno il green pass base.